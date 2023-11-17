18:31 (мск), источник: Клопс.ru
«Кричал, что кулаком ударит по лицу»: бывший начальник держит в страхе сотрудниц зоомагазина в Калининграде
Мужчина выкручивает руки и скидывает товар с полок.
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Бывшие сотрудницы одного из зоомагазинов Калининграда живут в страхе — на их новую работу приходит бывший начальник, замахивается кулаками, выкручивает руки и скидывает товар с полок. Об этом «Клопс» рассказала пострадавшая Галина.
«Мы с девчонкой, с которой сейчас вместе работаем, трудились у него и уволились — я решила открыть свой магазин. 1 ноября начали работать. Ушли без скандалов, он, конечно, был огорчён», — говорит она.
На следующий день после открытия собственного магазина к Галине заявился бывший босс и сказал, что не даст ей работать. Женщина промолчала.
«3 числа снова пришёл, я его встретила с улыбкой, а мне в ответ сразу хамство, маты — суть в том, что я плохой человек и его подставила, раз ушла», — сообщает Галина.
По словам женщины, бывший начальник стал хватать её за руки, замахивался кулаками, разбрасывал товар. Она стояла в шоке — не ожидала такой агрессии.
«Когда он увидел, что я просто стою и молчу, то в первый раз ударил кулаком по ноутбуку. Тот закрылся, на экране отпечаталась клавиатура. Потом — по кассовой зоне, там столешница 10 см, он врезал так, что вылетел саморез. Видя, как я стою и молчу, начал хватать меня за руку — между плечом и локтем — и в этот момент закидывал свою руку за голову, кричал, что этим кулаком ударит мне по лицу», — говорит Галина.
Галина уверена, что скажи она хоть слово, досталось бы и ей. Поэтому женщина решила не провоцировать бывшего руководителя и просто молчать. Тот набросился на прилавок с товаром.
«Я поняла, что если скажу хоть слово, мне действительно прилетит. Он пошёл к выходу и скинул мне товар с полок: лотки, туалеты для кошек, что-то пострадало, что-то — нет. По закону у нас ущерб до 3 тысяч — не ущерб… Потом он дошёл до уголка потребителя, сфоткал и увидел дату регистрации ИП, что я его открыла, работая у него…» — сообщает Галина.
Это побудило мужчину снова замахнуться на бывшую сотрудницу. ИП калининградка открыла в середине августа, а уволилась в конце месяца.
«Ещё раз схватил за руку, опять так же говорил, что ударит… У меня — лицо каменное, я думала, что если скажу хоть слово, то расплачусь. Он психовал, потом ушёл», — говорит Галина.
Вместе со своим продавцом, которую выходки бывшего начальника чуть не довели до нервного срыва, Галина написала заявление в полицию. Там жалобу женщин приняли, но, по её словам, бывший начальник отделался только беседами с представителями правоохранительных органов — синяков у неё нет, ущерб маленький. Женщина уже обратилась и в Генпрокуратуру. «Клопс» направил в УМВД России по Калининградской области официальный запрос.
Прокомментировать ситуацию агрессивный работодатель отказался.