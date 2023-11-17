ВС России уничтожили украинские катера в акватории Черного моря

«Семнадцатого ноября 2023 года в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа “Виллард” с десантной группой ВСУ», — говорится в заявлении.
Все обнаруженные цели удалось ликвидировать при помощи штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.
Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. В частности, ранее сегодня силы ПВО сбили две противокорабельные ракеты «Нептун» над Северным молом неподалеку от Севастополя.
Тридцатого октября в Черном море также засекли два украинских безэкипажных катера. По району обнаружения нанесли огневое поражение.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.