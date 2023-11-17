20:45 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили украинские катера в акватории Черного моря

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили семь безэкипажных катеров и одно быстроходное судно типа «Виллард» с украинским десантом в Черном море, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Семнадцатого ноября 2023 года в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа “Виллард” с десантной группой ВСУ», — говорится в заявлении.

Все обнаруженные цели удалось ликвидировать при помощи штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.

Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. В частности, ранее сегодня силы ПВО сбили две противокорабельные ракеты «Нептун» над Северным молом неподалеку от Севастополя.

Тридцатого октября в Черном море также засекли два украинских безэкипажных катера. По району обнаружения нанесли огневое поражение.

В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Безумие'. В США пожалели о вражде с Россией из-за 'тупости' Украины
'Он все понимает': до Запада дошло, почему не получилось победить Путина
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта