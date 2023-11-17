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21:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Минюст объявил иноагентами актрису Яну Троянову и издание The Moscow Times

Министерство юстиции сегодня, 17 ноября, внесло в реестр иностранных агентов четырех граждан РФ и три организации, в том числе актрису Яну Троянову и издание The Moscow Times. Также в список внесены журналист Илья Бер, политолог Александр Морозов, правозащитник Григорий Свердлин, псковский журналист Марат Никандров и организация Hidemynetwork Ltd., реализующая VPN-сервис HideMyname.

Источник: РИА "Новости"

Основания для внесения в реестр:

Яна Троянова, следует из пресс-релиза Минюста, «распространяла недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей, а также выступала против спецоперации на Украине. Минюст указывает, что она осуществляла действия, «направленные на формирование негативного образа» России и вооруженных сил страны. В качестве респондента участвовала на информационных площадках, «предоставляемых иностранными СМИ»;

The Moscow Times распространяло «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Издание осуществляло действия, утверждает ведомство, «направленные на формирование негативного образа» российской власти, а также участвовало в создании и распространении материалов иностранных агентов. Как отмечает Минюст, руководство изданием осуществляется «иностранными лицами и структурами»;

Илья Бер «распространял недостоверную информацию» о решениях, принимаемых органами российской власти, и проводимой ими политике, участвовал в создании материалов иностранных агентов. В качестве респондента, отмечает Минюст, журналист участвовал на информационных площадках, «предоставляемых иностранными структурами»;

Александр Морозов, отмечает Минюст, «негативно высказывался» в отношении спецоперации на Украине, «открыто выступал в поддержку» ВСУ, а также призывал к действиям, «результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности» России, «распространял недостоверную информацию» о решениях и политике властей, «участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов»;

Григорий Свердлин, утверждает ведомство, «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации», высказывался против спецоперации на Украине; «распространял недостоверную информацию» о решениях, принимаемых российской властью, участвовал в создании материалов иностранных агентов. Минюст отмечает, что правозащитник «контактирует с иностранными структурами и лицами»;

Hidemy.network Ltd. участвовала «в распространении сообщений и материалов иностранных агентов», а также «распространяла недостоверную информацию» о решениях российских властей и проводимой ими политике. Организация осуществляла действия, «направленные на формирование негативного образа органов государственной власти» России.

Марат Никандров включен в реестр «на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента».

В реестр иностранных агентов также внесено ООО «Команда против пыток» — это юрлицо, учрежденное «Комитетом против пыток/Командой против пыток» (иностранный агент) для отчета в Минюст.

Лусине Баласян.

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