00:16 (мск), источник: © РИА Новости

В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 21.12 по 22.37 по местному времени (с 22.12 по 23.37 мск).

Ранее тревога была объявлена в Полтавской области Украины, она звучит до сих пор.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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