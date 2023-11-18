07:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Бездомные собаки загрызли мужчину в Усолье
Труп с множественными ранами от укусов был обнаружен на улице.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Бродячие собаки загрызли на улице мужчину в Усолье-Сибирском. Как сообщил ИА IrkutskMedia источник, знакомый с ситуацией, трагедия произошла накануне, 17 ноября. Труп прохожего был обнаружен с множественными ранами от укусов.
Напомним, что 8 мая возле сторожки, расположенной на территории овощехранилища по улице Коростова в Усолье, было обнаружено тело 63-летнего мужчины с ампутированной рукой и множественными телесными повреждениями. Следователями СК установлено, что мужчину покусали собаки. От полученных ран он скончался на месте происшествия.