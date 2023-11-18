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Палестино-израильский конфликт
07:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Бездомные собаки загрызли мужчину в Усолье

Труп с множественными ранами от укусов был обнаружен на улице.

Источник: Freepik

Бродячие собаки загрызли на улице мужчину в Усолье-Сибирском. Как сообщил ИА IrkutskMedia источник, знакомый с ситуацией, трагедия произошла накануне, 17 ноября. Труп прохожего был обнаружен с множественными ранами от укусов.

Напомним, что 8 мая возле сторожки, расположенной на территории овощехранилища по улице Коростова в Усолье, было обнаружено тело 63-летнего мужчины с ампутированной рукой и множественными телесными повреждениями. Следователями СК установлено, что мужчину покусали собаки. От полученных ран он скончался на месте происшествия.

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