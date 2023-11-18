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Палестино-израильский конфликт
07:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

ПАЗик врезался в фуру на улице Трактовой в Иркутске

Движение в сторону центра города из Ленинского округа оказалось перекрыто.

Источник: 2GIS

Пассажирский автобус ПАЗ врезался в большегруз на улице Трактовой в Иркутске сегодня утром, 18 ноября. Движение в сторону центра города из Ленинского округа оказалось перекрыто, сообщает ИА IrkutskMedia.

Все подробности ДТП уточняются.

Напомним, что автобус и иномарка столкнулись в Иркутске 2 ноября. Согласно предварительным данным, 42-летняя автоледи за рулем Honda Fit при пересечении улицы Гоголя по улице Румянцева столкнулась с НефАЗом, после чего 39-летний водитель автобуса врезался в фонарный столб.

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