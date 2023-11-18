07:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
ПАЗик врезался в фуру на улице Трактовой в Иркутске
Движение в сторону центра города из Ленинского округа оказалось перекрыто.
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Пассажирский автобус ПАЗ врезался в большегруз на улице Трактовой в Иркутске сегодня утром, 18 ноября. Движение в сторону центра города из Ленинского округа оказалось перекрыто, сообщает ИА IrkutskMedia.
Все подробности ДТП уточняются.
Напомним, что автобус и иномарка столкнулись в Иркутске 2 ноября. Согласно предварительным данным, 42-летняя автоледи за рулем Honda Fit при пересечении улицы Гоголя по улице Румянцева столкнулась с НефАЗом, после чего 39-летний водитель автобуса врезался в фонарный столб.