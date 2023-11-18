07:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Женщина отравилась угарным газом на пожаре в Ангарске
В многоэтажке горели балконы квартир на 6-м этаже.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Около 7.00 сегодня, 18 ноября, поступило сообщение о пожаре в 8-м микрорайоне Ангарска: горели балконы квартир на 6-м этаже девятиэтажки. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире, пламя распространилось на соседний балкон и могло перекинуться дальше, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
До прибытия огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировался 21 человек, еще троих спасли пожарные. В коридоре горевшей квартиры на полу обнаружили 33-летнюю хозяйку жилища. Ее вынесли на улицу и передали бригаде скорой, женщину госпитализировали с отравлением угарным газом.
Открытый огонь был ликвидирован за несколько минут на площади 10 кв. метров. В результате пожара в квартире поврежден балкон и кухня, у соседних квартир огнем повреждены балконы. Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электрических полов.