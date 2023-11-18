09:12 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
В Новосибирске ночью ложно загорелись склады на Толмачёвском шоссе
Задымление было обнаружено по адресу Толмачёвская, 45 В.
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В Новосибирске ночью загорелись склады на Толмачёвском шоссе. Сообщение об этом было опубликовано в telegram-канале «ACT-54 Black».
Задымление было обнаружено по адресу Толмачёвская, 45 В. Прибыв на место происшествия, пожарные выяснили, что открытое горение наблюдалось на территории металлобазы.
Представитель службы МЧС по Новосибирской области сообщил, что на территории металлобазы производится разборка старой техники, в результате чего обшивка салонов различных машин загорается. Однако у компании имеются все необходимые разрешения и лицензии. Вызов о пожаре не подтвердился.