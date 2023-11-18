Погоню со стрельбой по колесам устроили полицейские на западе Казахстана

На западе Казахстана полицейским пришлось устроить погоню за нарушителем, а также применить стрельбу. Инцидент произошел 17 ноября на трассе Атырау — Уральск. Сотрудники полиции попытались остановить водителя авто Dalmlerchr Sler за превышение скорости.
Сообщается, что полицейским пришлось дважды выстрелить по колесам авто и два раза сделать предупредительные выстрелы в воздух. В итоге машину остановили, водителя задержали. Как выявила медэкспертиза, задержанный водитель 1989 года рождения был трезв. Он сообщил стражам порядка, что автомобиль ему не принадлежит. В отношении мужчины составили протокол по части 2 статьи 592, части 1 статьи 601, части 1 статьи 606, части 1 статьи 613 КоАП, а также дело по части 3 статьи 380 УК РК.
Добавим, согласно части 2 статьи 592 КоАП, превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 20 до 40 км в час влечет штраф в 10 МРП (34,5 тыс. тенге). В соответствии с частью 1 статьи 601 КоАП, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет штраф 3 МРП (чуть более 10 тыс. тенге). Согласно части 1 статьи 606 КоАП, нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, влечет штраф 10 МРП (34,5 тыс. тенге). В соответствии с частью 1 статьи 613 КоАП, невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), органов транспортного контроля на постах ТК об остановке транспортного средства влечет: штраф в 40 МРП (138 тыс. тенге); либо административный арест до 3 суток. Согласно части 3 статьи 380 УК, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти наказывается: исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге); либо привлечением к общественным работам до 1000 часов; либо ограничением или лишением свободы до 4 лет.