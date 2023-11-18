09:19 (мск), источник: СуперОмск
В Омской области сельчанка травмировала мужа неожиданным предметом
О случае травмирования неожиданным, по мнению автора, предметом, утром в субботу, 18 ноября 2023 года, сообщили омские правоохранители.
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«Сотрудниками ОМВД России по Кормиловскому району установлена причастность жительницы деревни Сосновка к причинению среднего вреда здоровью своему мужу. В медицинское учреждение обратился 45-летний мужчина с переломом локтевой кости. Как выяснили полицейские, в ходе конфликта подозреваемая нанесла телесные повреждения металлической тяпкой», — заявили в пресс-службе правоохранительного ведомства.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Позиции сторон конфликта не приводятся.