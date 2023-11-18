09:21 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Бердске мошенники представлялись мэром и воровали персональные данные
Неизвестные создали фейковый аккаунт Романа Бурдина в Telegram.
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Об этом чиновник написал на своей странице в «ВКонтакте».
По его словам, мошенники вели переписку от его лица, чтобы узнать у собеседников их персональные данные или сведения об их друзьях и знакомых. После этого им якобы звонил сотрудник.
«Прошу каждого, кто получил подобные сообщения передать информацию представителям администрации города Бердска и быть максимально бдительными к аналогичным действиям со стороны мошенников и не реагировать на них», — написал Бурдин.
Градоначальник добавил, что ведет только две официальные страницы в «ВКонтакте» и в Telegram и добавил ссылки на них.
Романа Бурдина избрали мэром Бердска в марте 2023 года. До этого он был главой управления по работе с территориями Министерства региональной политики НСО.