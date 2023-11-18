09:24 (мск), источник: Newslab.ru
В Ермаковском районе бензовоз проехал на «красный» и врезался во встречный «Хендай»
В Красноярском крае сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии с участием бензовоза в Ермаковском районе.
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По предварительным данным, ДТП произошло утром на 650 км автодороги Р-257. В дорожной полиции отметили, что на этом участке идет ремонт, поэтому движение осуществляется по одной полосе и регулируется светофором.
Водитель бензовоза, двигавшегося со стороны Кызыла, не обратил внимания на красный сигнал и, в итоге, допустил столкновение с автомобилем «Хендай». После этого грузовик въехал в бетонную плиту. В полиции уточнили, что топлива в кузове не было.
«В результате происшествия бензовоз перекрыл полосу движения, в связи с чем на данном участке в настоящее время полностью ограничено движение. Пострадавших в дорожной аварии нет», — сообщили в полиции.
Объехать перекрытый участок дороги пока можно только через город Абаза.
Обновлено 12:00: Движение восстановлено. Грузовой автомобиль с проезжей части убран. Движение осуществляется по одной полосе, регулируется светофором. На месте продолжают работать дорожные полицейские.