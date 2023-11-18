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09:29 (мск), источник: АиФ Уфа

70-летний пьяный уфимец устроил тройное ДТП на трассе в Башкирии

Авария произошла около семи часов вечера на 52 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк, близ села Ирныкшы.

Источник: ГУ МВД

70-летний уфимец устроил тройное ДТП на трассе в Башкирии. Авария произошла около семи часов вечера на 52 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк, близ села Ирныкшы.

Как сообщают в ГИБДД по РБ, ДТП с участием 3 машихн зарегистрировано в Архангельском районе. По предварительным данным, 70-летний уфимец за «Мерседес Бенц» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с встречным ВАЗ-2115 под управлением 57-летнего мужчины. После чего отечественная легковушка была отброшена на «Форд Фокус», за рулём которого находился 35-летний мужчина.

В результате ДТП с травмами в больницу были госпитализированы водитель ВАЗа и 50-летняя пассажирка «Форд Фокус». На месте ДТП оказана медицинская помощь пассажиру ВАЗа.

Освидетельствование показало, что пожилой владелец «Мерседеса» сел за руль сильно пьяным — в выдыхаемом воздухе нашли 1.132 паров этанола.

По данному факту ДТП начато разбирательство. На месте происшествия организовано реверсивное движение.

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