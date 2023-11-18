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09:33 (мск), источник: Ura.ru

В Перми на перекрестке с круговым движением у ЖД-вокзала перевернулся автомобиль. Фото

В прикамской столице на перекрестке с круговым движением у станции Пермь II перевернулся автомобиль. По словам очевидцев, водитель был пьян.

Источник: VK «ЧП ДТП Пермь»

«На “кольце” у Перми-2 пьяный гонщик закончил “покатушки”. Летел по улице Ленина в сторону вокзала и не вошел в поворот. Водитель еле на ногах стоит, не пострадал практически», — рассказ очевидцев опубликован в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Других подробностей нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Обновлено в 10:34.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства автоаварии в районе Ленина, 87. ДТП произошло примерно в 06:20 18 ноября. По предварительной информации, водитель Audi не справился с управлением и допустил опрокидывание машины, он скрылся с места происшествия. В настоящий момент его местонахождение устанавливается.

К месту ДТП прибыли полицейские, спасатели и медики, рассказали пермяки.

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