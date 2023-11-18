В Перми на перекрестке с круговым движением у ЖД-вокзала перевернулся автомобиль. Фото

«На “кольце” у Перми-2 пьяный гонщик закончил “покатушки”. Летел по улице Ленина в сторону вокзала и не вошел в поворот. Водитель еле на ногах стоит, не пострадал практически», — рассказ очевидцев опубликован в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
Других подробностей нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства автоаварии в районе Ленина, 87. ДТП произошло примерно в 06:20 18 ноября. По предварительной информации, водитель Audi не справился с управлением и допустил опрокидывание машины, он скрылся с места происшествия. В настоящий момент его местонахождение устанавливается.
К месту ДТП прибыли полицейские, спасатели и медики, рассказали пермяки.