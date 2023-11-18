08:23 (мск), источник: Известия

В Брянской области силы ПВО сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) в субботу, 18 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Спецоперация на Украине

«Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет», — написал он в своем Telegram-канале.

На месте находятся экстренные службы.

Накануне, 17 ноября, украинский беспилотный летательный аппарат уничтожили над Белгородской областью.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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