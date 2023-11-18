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09:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП под Симферополем: погибли два человека

В Симферопольском районе произошла смертельная авария.

Источник: ГУ МВД

В пригороде столицы Республики Крым случилось очередное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли мужчина и женщина.

— 17 ноября в поселке Аграрное Симферопольского района водитель автомобиля Škoda Fabia, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Джанкоя, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104, — сообщили в пресс-службе в пресс-службе МВД по Республике Крым предварительные данные инцидента, произошедшего вечером.

Страшный удар покорежил автомобили и лишил жизни 26-летнего водителя и пассажирку «Жигулей».

— В автомобиле Škoda Fabia никто не пострадал, — отметили в ведомстве, подчеркнув, что идет проверка, обстоятельства аварии выясняются.

Пока же нет информации, что послужило причиной трагедии. Нужно отметить, что в настоящее время на Крымском полуострове дождливая погода, поэтому водителям нужно быть максимально внимательными, потому что дороги мокрые и скользкие.

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