Главное
Палестино-израильский конфликт
08:37 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

В Узбекистане разбился военный вертолет — Минобороны

В настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин крушения.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В пятницу в 20.15 вертолет Ми-8 командования Войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне «Каттакурган» потерпел крушение. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны.

«В результате аварии экипаж вертолета погиб. В настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин крушения. Выражаем глубочайшие соболезнования членам семей и родственникам погибших военнослужащих», — говорится в сообщении военного ведомства.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как выглядит место взрыва в Ташкенте — фото
Что известно о пострадавших в результате взрыва на складе в Ташкенте
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта