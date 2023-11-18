08:37 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
В Узбекистане разбился военный вертолет — Минобороны
В настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин крушения.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В пятницу в 20.15 вертолет Ми-8 командования Войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне «Каттакурган» потерпел крушение. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны.
«В результате аварии экипаж вертолета погиб. В настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин крушения. Выражаем глубочайшие соболезнования членам семей и родственникам погибших военнослужащих», — говорится в сообщении военного ведомства.