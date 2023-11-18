10:02 (мск), источник: Комсомольская правда
Влетел в забор и перевернулся: в центре Снежинска произошло страшное ДТП
В Снежинске Челябинской области машина вылетела в забор и перевернулась.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В центре Снежинска на улице Забабхина произошло страшное ДТП. Автомобиль влетел в забор и перевернулся. На месте работали сотрудники МЧС и реанимация.
Очевидцы сообщают, что пассажир и водитель живы, в больнице.
Информация обновляется.