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10:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Влетел в забор и перевернулся: в центре Снежинска произошло страшное ДТП

В Снежинске Челябинской области машина вылетела в забор и перевернулась.

Источник: Анастасия Демьянова/Подслушано в Снежинске/vk.com

В центре Снежинска на улице Забабхина произошло страшное ДТП. Автомобиль влетел в забор и перевернулся. На месте работали сотрудники МЧС и реанимация.

Очевидцы сообщают, что пассажир и водитель живы, в больнице.

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