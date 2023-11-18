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10:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области на трассе М-5 фура опрокинулась на бок 18 ноября 2023 года

Водитель большегруза превысил скорость и съехал в кювет.

Источник: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Утром, 18 ноября 2023 года, в Самарской области на трассе М-5 Урал произошло ДТП с участием большегруза «Вольво». В результате аварии пострадал водитель фуры.

По данным полицейских, ДТП произошло в Сызранском районе на 904 км трассы М-5 в 8 часов утра. Водитель грузового автомобиля в составе с полуприцепом не выбрал безопасный скоростной режим и съехал в кювет, где опрокинулся на бок.

— В результате происшествия пострадал водитель Вольво, ему назначено амбулаторное лечение, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На месте происшествия также работали пожарные-спасатели ПСО 37, которые осуществляли аварийно-спасательные работы, в том числе смывали ГСМ с дороги.

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