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10:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области ВАЗ съехал в кювет: погиб 51-летний житель Волгоградской области

Травмы получила 53-летняя пассажирка.

Источник: РИА "Новости"

В Борисоглебске автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого находился 51-летний житель Астраханской области, не справился с управлением автомобиля, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

Водитель получил травмы, от которых скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.

В больницу с травмами доставили 53-летнюю пассажирку ВАЗа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в субботу, 18 ноября.

ДТП случилось накануне около 12:00 на 624 км автодороги Москва — Астрахань.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

На месте аварии также работал пожарный расчет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Спасатели привлекались для деблокировки пострадавшего, отключения автомобильного аккумулятора и сбора информации.

Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о другом ДТП, которое произошло в Таловском районе. На автодороге съехал с дороги и опрокинулся КамАЗ, за рулем которого находился 49-летний местный житель. Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда медиков.

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