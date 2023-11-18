10:53 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирске девушку избили до крови в ночном клубе
В Новосибирске во время драки в баре пострадала девушка.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Новосибирске во время драки в баре пострадала девушка. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» «ВКонтакте».
По данным очевидцев, инцидент случился в ночь на 18 ноября. Толпа начала избивать мужчину, его супруга бросилась на помощь.
«Я девушка, вся в крови. Я его защищала собой. Защищала своего мужа от того, чтобы его избивали толпой. Налегла на него, и меня избили мужчины», — отметила сибирячка.
В полиции драку пока не прокомментировали.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что отец с задержкой в развитии избил 3-месячную дочь из-за плача.