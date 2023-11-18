Главное
Палестино-израильский конфликт
10:53 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирске девушку избили до крови в ночном клубе

В Новосибирске во время драки в баре пострадала девушка.

Источник: АСТ-54 BLACK

В Новосибирске во время драки в баре пострадала девушка. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» «ВКонтакте».

По данным очевидцев, инцидент случился в ночь на 18 ноября. Толпа начала избивать мужчину, его супруга бросилась на помощь.

«Я девушка, вся в крови. Я его защищала собой. Защищала своего мужа от того, чтобы его избивали толпой. Налегла на него, и меня избили мужчины», — отметила сибирячка.

В полиции драку пока не прокомментировали.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что отец с задержкой в развитии избил 3-месячную дочь из-за плача.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Новосибирске объявили штормовое предупреждение 19 ноября
Розовый рассвет в Новосибирске: 17 ярких фото невероятно красивого восхо...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта