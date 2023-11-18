10:22 (мск), источник: ТАСС

Белгородскую область за сутки обстреляли почти 50 раз со стороны ВСУ

ТАСС, 18 ноября. Вооруженные силы Украины за сутки обстреляли территорию Белгородской области около 50 раз, в том числе сбросили с беспилотников 3 взрывных устройства. В регионе также сбили один беспилотник, еще зафиксировали повреждения в частных домовладениях, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано 4 минометных снаряда и 15 гранатометных выстрелов. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено семь минометных снарядов. На окраине села Дроновка с БВС (беспилотного воздушного судна) сброшено самодельное взрывное устройство. Над селом Ивановская Лисица сбит БПЛА противника», — написал он.

Как уточнил глава региона, в Белгородском районе по селу Солнцевка выпустили четыре артиллерийских снаряда, по селу Щетиновка — один артиллерийский снаряд, в Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок — установили два прилета, а в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Прилесье — установили четыре прилета, везде обошлось без последствий.

«В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущены одна противотанковая управляемая ракета и три минометных снаряда, также в селе с БПЛА сброшено два самодельных взрывных устройства. В результате сброса взрывного устройства в одном частном домовладении произошло возгорание надворной постройки, которое было оперативно потушено, во втором домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор. По селу Терезовка выпущено два минометных снаряда, по селу Середа — три гранатометных выстрела. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет», — написал Гладков.

17 ноября Гладков сообщал, что регион за сутки обстреляли пять раз.

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