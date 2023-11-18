Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в районе Курдюмовки

Боевая машина пехоты ВСУ была уничтожена точным попаданием управляемой ракеты расчетом ПТРК подразделения группировки войск «Юг».
18 ноября Минобороны показало, как расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Днепр» уничтожают артиллерийские батареи Украины, склады с боеприпасами, разрушают замаскированные оборонительные сооружения, пункты управления, вооружение и военную технику на херсонском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.