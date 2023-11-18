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11:08 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Самаркандской области загорелось задние махаллинского комитета

В хокимияте Ургутского района прокомментировали данный инцидент.

Источник: Uznews

17 ноября примерно в 22:04 в «Центре махалли», расположенном в махалле «Бахрин» Ургутского района, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ургутского района.

Спустя 12 минут, в 22:16, на место происшествия прибыли 6 пожарно-спасательных бригад УЧС, которые оперативно потушили пожар.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

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