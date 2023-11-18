11:13 (мск), источник: ИА Башинформ
Пожарные Башкирии потушили пожар в доме, где находился ребенок
В Уфе потушен пожар в одноэтажном бревенчатом доме на улице Калужской.
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Передает МЧС Башкирии. Пламя также охватило пристрой и двухэтажный дом по соседству.
Известно, что до приезда спасателей из здания смогли эвакуироваться трое жителей, включая ребенка. Сейчас экстренные службы выясняют все подробности и обстоятельства возгорания.