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Палестино-израильский конфликт
11:13 (мск), источник: ИА Башинформ

Пожарные Башкирии потушили пожар в доме, где находился ребенок

В Уфе потушен пожар в одноэтажном бревенчатом доме на улице Калужской.

Источник: МЧС РФ

Передает МЧС Башкирии. Пламя также охватило пристрой и двухэтажный дом по соседству.

Известно, что до приезда спасателей из здания смогли эвакуироваться трое жителей, включая ребенка. Сейчас экстренные службы выясняют все подробности и обстоятельства возгорания.

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