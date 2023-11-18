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11:05 (мск), источник: АГН «Москва»

Мужчину задержали в Москве за попытку потушить Вечный огонь на Поклонной горе

Сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью 49-летний злоумышленник, находясь на территории мемориального комплекса “Поклонная гора”, попытался потушить Вечный огонь, вылив в него жидкость из пластиковой бутылки, а так же разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, повредив их», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по решению Дорогомиловского межрайонного прокурора уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины органами полиции, изъято и передано для организации дальнейшего расследования, а также квалификации действий фигуранта по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны») в территориальный орган Следственного комитета РФ.

«Фигурант задержан, в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела, а также привлечение мужчины к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», — подчеркнули в пресс-службе.

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