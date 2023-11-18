11:23 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Раненому на СВО сыну советника свердловского губернатора удалили глаз
Сыну советника свердловского губернатора Сайгида Билалова Руслану удалили глаз после ранения, полученного в зоне спецоперации.
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Сейчас врачи готовят парня к пересадке кожи на кисть руки.
«У Руслана пострадала левая сторона. Один глаз удалили, через неделю будет операция по пересадке кожи на кисть руки. Она тоже сильно пострадала: два пальца раздроблены, будут вставлять штыри», — рассказал его отец Сайгид Билалов. Он добавил также, что «у сына сквозное ранение живота, осколок в бедре». Врачи не планируют удалять осколок, поскольку он «засел глубоко».
В настоящее время Руслан Билалов находится в Центральном военно-клиническом госпитале им. А. А. Вишневского в Москве. Туда его доставили после ранения. 2 ноября под Краматорском Руслан вместе с боевыми товарищами попал под обстрел.
Ранее «МК-Урал» сообщал, что в Ирбите 20 ноября простятся с двумя бойцами, погибшими в зоне спецоперации.