Главное
Палестино-израильский конфликт
11:23 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

Раненому на СВО сыну советника свердловского губернатора удалили глаз

Сыну советника свердловского губернатора Сайгида Билалова Руслану удалили глаз после ранения, полученного в зоне спецоперации.

Сейчас врачи готовят парня к пересадке кожи на кисть руки.

«У Руслана пострадала левая сторона. Один глаз удалили, через неделю будет операция по пересадке кожи на кисть руки. Она тоже сильно пострадала: два пальца раздроблены, будут вставлять штыри», — рассказал его отец Сайгид Билалов. Он добавил также, что «у сына сквозное ранение живота, осколок в бедре». Врачи не планируют удалять осколок, поскольку он «засел глубоко».

В настоящее время Руслан Билалов находится в Центральном военно-клиническом госпитале им. А. А. Вишневского в Москве. Туда его доставили после ранения. 2 ноября под Краматорском Руслан вместе с боевыми товарищами попал под обстрел.

Ранее «МК-Урал» сообщал, что в Ирбите 20 ноября простятся с двумя бойцами, погибшими в зоне спецоперации.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Знаменитый пловец Александр Попов празднует день рождения: фото спортсмена
Свердловские больницы получили машины скорой помощи, а школы – автобусы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье