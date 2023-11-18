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11:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Через пару минут стало не до смеха: в Тольятти лицеист в туалете чуть не задушил одноклассника

СК РФ затребовал доклад о ходе проверки инцидента в туалете Лицея № 57 в Тольятти.

Источник: Комсомольская правда

В лицее № 57 в Тольятти произошел вопиющий случай. Двое учеников что-то не поделили и решили выяснить отношения в школьном туалете на перемене. За дракой наблюдали другие лицеисты, которые снимали происходящее на камеры телефона и смеялись. Однако уже через несколько минут было уже не до смеха — один из мальчиков не рассчитал свои силы и чуть не задушил оппонента. В школу вызвали скорую и полицию, а доследственной проверкой заинтересовали в центральном аппарате СК РФ. «КП-Самара» выяснила подробности инцидента.

В социальный сетях 17 ноября 2023 года появилось видео, где двое подростков устроили мордобой в школьном туалете, а другие ученики под злобные смешки снимали все на телефоны. По словам автора видеоролика, инцидент произошел в лицее № 57 в Тольятти. Один из учеников позже рассказал, что случилось в тот день в лицее.

— Они что-то не поделили и решили выяснить отношения. Драка завязалась в туалете, многие снимали происходящее на камеры телефона. Один из парней начал душить второго до тех пор, пока тому не стало плохо. Он упал на пол и начал плеваться кровью. Все испугались. В школу приехали сотрудники полиции, пострадавшего забрала скорая. Теперь тому, кто душил, грозит не просто постановка на учет, но, возможно, его даже выгонят из школы, — рассказывает один из лицеистов, который стал свидетелем драки в туалете.

Видеороликом заинтересовались в СУ СКР по Самарской области. Следователи начали доследственную проверку. Тольяттинский лицей посетили также сотрудники ПДН.

— Выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в Следкоме региона.

Резонансное ЧП в Тольятти вышло также на федеральный уровень. Делом заинтересовались в центральном аппарате СК РФ. Председатель Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по сообщению о драке между подростками, в результате которой одному из учеников потребовалась медицинская помощь.

— Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Воеводину А. В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — сообщили в ведомстве.

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