11:34 (мск), источник: АиФ Кубань
В Сочи «БМВ» врезался в патрульную машину, прибывшую на место другого ДТП
В городе-курорте «Приора» влетела в спецтехнику дорожников.
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В Сочи «БМВ» врезался в патрульную машину, прибывшую на место другого ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Сначала «Приора» влетела в спецтехнику дорожников: водитель врезался в попутный КамАЗ. В результате водитель легковушки погиб, пассажир был госпитализирован.
Далее «БМВ», двигаясь в попутном направлении, врезался в автомобиль госавтоинспекторов, прибывших для осмотра места происшествия. Спецмашина стояла с включенными проблесковыми маячками. Здесь уже обошлось без пострадавших.
«АиФ-Юг» писал — около пяти часов утра 18 ноября в Краснодарском крае произошла еще одна смертельная авария. На трассе Краснодар — Верхнебаканский погиб мужчина. По предварительным данным, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем «Вис», не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовой автомобиль с прицепом, двигавшийся впереди.