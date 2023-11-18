Главное
Палестино-израильский конфликт
12:16 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

«В какой-то момент сошел с тротуара на дорогу». 8-летний ребенок шагнул под машину в Ошмянах

8-летний ребенок шагнул с тротуара прямо под колеса машины в Ошмянах.

Источник: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

8-летний ребенок попал под машину в Ошмянах. Как рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ДТП произошло в пятницу, 17 ноября, около 15 часов.

Автомобиль Daewoo Matiz, за рулем которого находилась 33-летняя водитель, двигался от переулка Пионерский к улице Советской. Справа от нее попутно по тротуару шел 8-летний мальчик. В какой-то момент ребенок сошел с тротуара на дорогу прямо перед машиной и попал под колеса.

Как сообщается, мальчик получил травмы, перелом левой ноги. Он госпитализирован, по факту аварии проводится проверка.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Не слышим, что глохнем: как шум города снижает наш слух и что с этим делать
Военная спецоперация на Украине 18 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта