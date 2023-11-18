12:16 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
«В какой-то момент сошел с тротуара на дорогу». 8-летний ребенок шагнул под машину в Ошмянах
8-летний ребенок шагнул с тротуара прямо под колеса машины в Ошмянах.
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8-летний ребенок попал под машину в Ошмянах. Как рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ДТП произошло в пятницу, 17 ноября, около 15 часов.
Автомобиль Daewoo Matiz, за рулем которого находилась 33-летняя водитель, двигался от переулка Пионерский к улице Советской. Справа от нее попутно по тротуару шел 8-летний мальчик. В какой-то момент ребенок сошел с тротуара на дорогу прямо перед машиной и попал под колеса.
Как сообщается, мальчик получил травмы, перелом левой ноги. Он госпитализирован, по факту аварии проводится проверка.