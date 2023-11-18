11:58 (мск), источник: МК.RU Санкт-Петербург
На стройке в Московском районе рабочий упал с высоты и получил травму почек
Пострадавший находится в состоянии средней тяжести, сообщает Neva.Today.
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Мужчина упал с высоты полутора метров. Его доставили в больницу с закрытой травмой почек и подкапсульной гематомой почки.
Пациента поместили в отделение урологии. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.