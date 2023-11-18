12:25 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже пассажир ограбил таксиста
В Воронеже мужчина отобрал у таксиста сотовый телефон и убежал, правда, недалеко.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Коминтерновском районе произошел грабеж. С заявлением в полицию обратился 43-летний воронежец. Мужчина рассказал, что около часа ночи подвозил трех пассажиров. На улице 303 Стрелковой дивизии один из них потребовал остановиться. Затем заставил таксиста отдать ему сотовый телефон и убежал.
Таксист запомнил в разговоре пассажиров, что ограбившего его мужчину назвали не именем, а кличкой. Это обстоятельство помогло полицейским разыскать преступника. Им оказался 26-летний житель Новоусманского района, ранее судимый за кражи. Оперативники поймали его возле ломбарда, куда он собирался сдать похищенный мобильник.
— Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Рецидивисту грозит до семи лет лишения свободы, — сообщили в региональном ГУ МВД.