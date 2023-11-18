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Палестино-израильский конфликт
12:36 (мск), источник: © РИА Новости

Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноя — РИА Новости. Смерть двоих россиян в Индии, по первичным данным, не носила насильственного характера, сообщили РИА Новости в посольстве России со ссылкой на данные полиции.

Источник: © РИА Новости

Ранее полиция штата Химачал-Прадеш сообщила об обнаружении тел двух россиян в районе населенного пункта Маникаран на севере Индии. Рядом с телами туристов обнаружены мобильные телефоны и паспорта погибших, а также записка, предположительно написанная женщиной, с указанием передать через посольство телефон ее семье в России. В другой записке содержалась просьба отправить вещи туристов в российское посольство.

«Полиция индийского штата Химачал-Прадеш сообщила о гибели 16 ноября 2023 года в округе Куллу двух граждан России — мужчины (37 лет) и женщины (21 год). По первичным данным, смерть не носила насильственного характера. Идет следствие», — сообщили в посольстве.

Там отметили, что посольство поддерживает плотный контакт с правоохранительными органами штата.

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