Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии

Ранее полиция штата Химачал-Прадеш сообщила об обнаружении тел двух россиян в районе населенного пункта Маникаран на севере Индии. Рядом с телами туристов обнаружены мобильные телефоны и паспорта погибших, а также записка, предположительно написанная женщиной, с указанием передать через посольство телефон ее семье в России. В другой записке содержалась просьба отправить вещи туристов в российское посольство.
«Полиция индийского штата Химачал-Прадеш сообщила о гибели 16 ноября 2023 года в округе Куллу двух граждан России — мужчины (37 лет) и женщины (21 год). По первичным данным, смерть не носила насильственного характера. Идет следствие», — сообщили в посольстве.
Там отметили, что посольство поддерживает плотный контакт с правоохранительными органами штата.