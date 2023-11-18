Продавец нашла кошелек и установила за чужой счет забор. Чем закончилась история

В то утро продавец палатки с фруктами выкладывала товар, как вдруг заметила, что с крыши проезжавшего мимо автомобиля что-то упало. Подойдя ближе, женщина увидела черный кошелек. В нем лежали 3 000 рублей, две флешки и банковская карта. Наличность нечистая на руку гражданка забрала себе, а остальное выбросила. Спустя некоторое время к продавцу подошли милиционеры и поинтересовались, не находила ли она кошелек. Оказалось, потерпевший приезжал в магазин, расположенный неподалеку от палатки с фруктами.
После, чтобы поставить пакеты с покупками в багажник, он положил на крышу автомобиля находившееся у него в руках портмоне и, забыв о нем, уехал, а кошелек упал на проезжую часть. Злоумышленница созналась. К тому времени она уже успела потратить часть денег на установку забора, а оставшиеся 1 700 рублей вернула владельцу. В отношении нее возбудили уголовное дело.