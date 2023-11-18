Главное
Палестино-израильский конфликт
12:54 (мск), новости Беларуси, источник: Минск-новости

Продавец нашла кошелек и установила за чужой счет забор. Чем закончилась история

Суд вынес приговор 40-летней жительнице Минского района, которую обвиняли в краже, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в прокуратуре Центрального района.

В то утро продавец палатки с фруктами выкладывала товар, как вдруг заметила, что с крыши проезжавшего мимо автомобиля что-то упало. Подойдя ближе, женщина увидела черный кошелек. В нем лежали 3 000 рублей, две флешки и банковская карта. Наличность нечистая на руку гражданка забрала себе, а остальное выбросила. Спустя некоторое время к продавцу подошли милиционеры и поинтересовались, не находила ли она кошелек. Оказалось, потерпевший приезжал в магазин, расположенный неподалеку от палатки с фруктами.

После, чтобы поставить пакеты с покупками в багажник, он положил на крышу автомобиля находившееся у него в руках портмоне и, забыв о нем, уехал, а кошелек упал на проезжую часть. Злоумышленница созналась. К тому времени она уже успела потратить часть денег на установку забора, а оставшиеся 1 700 рублей вернула владельцу. В отношении нее возбудили уголовное дело.

— Обвиняемая официально трудоустроена, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, состоит на учете у врача-нарколога, — прокомментировал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский. — Суд признал ее виновной в тайном похищении имущества (краже), и на основании ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь назначил наказание в виде общественных работ на срок 300 часов. Кроме того, обвиняемая должна пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Минске в аренду за 0 рублей предлагаются 43 помещения
Минчане стали меньше расходовать водопроводной воды
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта