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Палестино-израильский конфликт
12:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии из пожара в многоквартирном доме спасли 32 человека, включая 9 детей

В Кармаскалинском районе Башкирии пожарные вывели из горящего дома 32 человека.

Источник: МЧС РФ

В Кармаскалинском районе Башкирии в деревне Старые Киешки загорелся многоквартирный жилой дом на улице Башкирской. Как рассказали жильцы, пламя из очага возгорания быстро перекинулось на соседние квартиры, а также кровлю дома.

На место происшествия немедленно выехали 26 пожарных и 12 единиц техники. К счастью, обошлось без пострадавших: на улицу смогли быстро выйти все 32 жильца дома, включая 9 детей.

— На данный момент горят 3 квартиры и кровля по всей площади. Межэтажные перекрытия деревянные, существует угроза обрушения. На тушение подано 5 пожарных стволов. Пожар локализован, тушение продолжается, — уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

Также на месте происшествия работают оперативная группа и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Также прибыл прокурор Кармаскалинского района Айдар Исламов. Причины возгорания пока уточняются.

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