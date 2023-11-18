12:55 (мск), источник: Комсомольская правда
В Башкирии из пожара в многоквартирном доме спасли 32 человека, включая 9 детей
В Кармаскалинском районе Башкирии пожарные вывели из горящего дома 32 человека.
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В Кармаскалинском районе Башкирии в деревне Старые Киешки загорелся многоквартирный жилой дом на улице Башкирской. Как рассказали жильцы, пламя из очага возгорания быстро перекинулось на соседние квартиры, а также кровлю дома.
На место происшествия немедленно выехали 26 пожарных и 12 единиц техники. К счастью, обошлось без пострадавших: на улицу смогли быстро выйти все 32 жильца дома, включая 9 детей.
— На данный момент горят 3 квартиры и кровля по всей площади. Межэтажные перекрытия деревянные, существует угроза обрушения. На тушение подано 5 пожарных стволов. Пожар локализован, тушение продолжается, — уточнили в пресс-службе регионального МЧС.
Также на месте происшествия работают оперативная группа и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Также прибыл прокурор Кармаскалинского района Айдар Исламов. Причины возгорания пока уточняются.