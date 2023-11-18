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13:14 (мск), источник: dostup1.ru

В Магнитогорске труп пенсионера нашли на крыше гаража

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения произвели эвакуацию погибшего с крыши на землю.

Источник: РИА "Новости"

В Магнитогорске пожилой мужчина умер на крыше собственного гаража, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ПСС региона.

Очевидец заметил, как сосед, проводивший работы на крыше своего гаража, упал и даже не смог ответить на вопросы о самочувствии. Прибывшая бригада СМП констатировала отсутствие признаков жизни у 70-летнего мужчины.

После осмотра места происшествия сотрудниками полиции, спасатели Магнитогорского отряда областной ПСС при помощи альпинистского снаряжения произвели эвакуацию погибшего с крыши на землю.

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В Магнитогорске труп пенсионера нашли на крыше гаража
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