13:45 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Из Германии экстрадировали казахстанку, обвиняемую в преступлениях в игорной сфере
Государству был причинен ущерб на сумму более 86,7 миллиарде тенге ($186,6 миллиона).
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АСТАНА, 18 ноя — Sputnik. В Казахстан из Германии экстрадировали казахстанку, обвиняемую на родине в преступлениях в игорной сфере, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.
«Сотрудники генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу при содействии министерства иностранных дел и Интерпола Казахстана из Федеративной Республики Германия экстрадировали гражданку Казахстана Д. для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступной группе, связанной с деятельностью букмекерской конторы Olimp.kz», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Женщину подозревают в том, что в 2014—2019 годах она в составе преступной группы принимала участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путём.
«В результате противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86,7 миллиарда тенге (186,6 миллиона долларов). В отношении Д. начали досудебное расследование и объявили её международный розыск», — говорится в сообщении.
В мае текущего года женщину задержали на территории Германии.
«Теперь подозреваемую водворили в следственный изолятор Астаны. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до 10 лет с конфискацией имущества», — добавили в генпрокуратуре.
Экстрадиция стала возможной благодаря тесному сотрудничеству с германскими компетентными органами. Кроме того, несмотря на отсутствие договора о выдаче с Германией, в текущем году из этой страны в Казахстан экстрадировали ещё двоих человек, подозреваемых в совершении убийства и наркоторговле.
В свою очередь германской стороне выдали двоих человек, разыскиваемых за вымогательство и изнасилование.