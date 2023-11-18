14:04 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 бойцов

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Войска Украины потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

На купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также нанесено огневое поражение подразделениям 43-й, 53-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Загоруйковка Харьковской области.

«Уничтожены до 30 военнослужащих, два пикапа», — сказали в Минобороны.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской народной республики.

«Суточные потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля», — отметили в министерстве.

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