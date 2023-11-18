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13:48 (мск), источник: АиФ Пермь

На автодороге Пермь — Усть-Качка мужчина погиб под колёсами иномарки

Трагедия произошла рано утром 18 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Мужчина погиб под колёсами иномарки на автодороге Пермь — Усть-Качка, рассказали в госавтоинспекции Пермского края.

Трагедия произошла рано утром 18 ноября.

Около 4.33 по дороге в сторону Перми, двигался автомобиль Kia Rio с 31-летним мужчиной за рулём.

На 46 км дороги водитель проехал по 34-летнему мужчине, который лежал на проезжей части. Пострадавший погиб на месте.

В госавтоинспекции уточняют, что на одежде пострадавшего не было светоотражающих элементов. По всей видимости, водитель его не заметил. По факту ДТП проводится проверка, полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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