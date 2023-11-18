13:48 (мск), источник: АиФ Пермь
На автодороге Пермь — Усть-Качка мужчина погиб под колёсами иномарки
Трагедия произошла рано утром 18 ноября.
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Мужчина погиб под колёсами иномарки на автодороге Пермь — Усть-Качка, рассказали в госавтоинспекции Пермского края.
Трагедия произошла рано утром 18 ноября.
Около 4.33 по дороге в сторону Перми, двигался автомобиль Kia Rio с 31-летним мужчиной за рулём.
На 46 км дороги водитель проехал по 34-летнему мужчине, который лежал на проезжей части. Пострадавший погиб на месте.
В госавтоинспекции уточняют, что на одежде пострадавшего не было светоотражающих элементов. По всей видимости, водитель его не заметил. По факту ДТП проводится проверка, полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.