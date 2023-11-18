13:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Полиция опровергла информацию о том, что сотрудник ГИБДД застрелил мужчину в Воронеже
Утверждалось, что инцидент произошел на улице Антонова-Овсеенко.
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В социальных сетях появилась информация о том, что в ночь на субботу, 18 ноября, на улице Антонова-Овсеенко в Воронеже сотрудник ГИБДД якобы застрелил мужчину.
В субботу, 18 ноября, в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области корреспонденту РИА «Воронеж» опровергли причастность сотрудника полиции к противоправным действиям текущей ночью.
— В социальных сетях появилась информация о якобы причастности сотрудника полиции к противоправным действиям, совершенным сегодня ночью. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности, — официально сообщили в ведомстве.