Главное
Палестино-израильский конфликт
13:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Полиция опровергла информацию о том, что сотрудник ГИБДД застрелил мужчину в Воронеже

Утверждалось, что инцидент произошел на улице Антонова-Овсеенко.

Источник: РИА "Новости"

В социальных сетях появилась информация о том, что в ночь на субботу, 18 ноября, на улице Антонова-Овсеенко в Воронеже сотрудник ГИБДД якобы застрелил мужчину.

В субботу, 18 ноября, в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области корреспонденту РИА «Воронеж» опровергли причастность сотрудника полиции к противоправным действиям текущей ночью.

— В социальных сетях появилась информация о якобы причастности сотрудника полиции к противоправным действиям, совершенным сегодня ночью. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности, — официально сообщили в ведомстве.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта