Главное
Палестино-израильский конфликт
14:05 (мск), источник: Коммерсантъ

На трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП с пятью машинами пострадали три человека

На 305 км федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в нем пострадали три человека, в том числе двое детей.

Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области.

В сообщении говорится, что автомобиль Nissan Murano въехал в стоящий на полосе для разворота Mitsubishi, из-за чего последнего отбросило на Mercedes-Benz. Сам Nissan Murano от удара врезался в «КамАЗ», после чего закрутился на дороге и въехал в еще один «КамАЗ», также стоящий для разворота.

На месте массового ДТП работают два наряда ДПС. Сообщается, что ранены водитель Nissan и его двое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу. Движение по трасса частично ограничено, из трех полос две перекрыты. Сотрудники ГИБДД Тюменской области выясняют обстоятельства произошедшего.

Анастасия Таначева.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков рассказал, как продолжает пользоваться iPhone, несмотря на запрет
Как выглядит российский суперкар Rossa
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГИБДД