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14:39 (мск), источник: АиФ Кубань

В Краснодаре девушка погибла от удара тока, взобравшись на грузовой вагон

Тело погибшей 24-летней девушки было обнаружено на пятом пути станции «Краснодар-2».

В Краснодаре 24-летняя девушка погибла от удара тока, взобравшись на грузовой вагон, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Погибшую обнаружили на пятом пути станции «Краснодар-2». Предварительно установлено, что девушка забралась на вагон и получила удар электрической дугой, от чего скончалась на месте.

Следователь осмотрел место происшествия. Сейчас проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий.

Напомним, ранее в Краснодарском крае грузовой поезд насмерть сбил 42-летнюю женщину. Это произошло на железнодорожном перегоне Отрадо-Кубанская — Гулькевичи.

Поезд насмерть сбил 92-летнего жителя Туапсинского района. Машинист подавал неоднократные звуковые сигналы, однако мужчина не отреагировал. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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