14:39 (мск), источник: АиФ Кубань
В Краснодаре девушка погибла от удара тока, взобравшись на грузовой вагон
Тело погибшей 24-летней девушки было обнаружено на пятом пути станции «Краснодар-2».
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В Краснодаре 24-летняя девушка погибла от удара тока, взобравшись на грузовой вагон, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Погибшую обнаружили на пятом пути станции «Краснодар-2». Предварительно установлено, что девушка забралась на вагон и получила удар электрической дугой, от чего скончалась на месте.
Следователь осмотрел место происшествия. Сейчас проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий.
Напомним, ранее в Краснодарском крае грузовой поезд насмерть сбил 42-летнюю женщину. Это произошло на железнодорожном перегоне Отрадо-Кубанская — Гулькевичи.
Поезд насмерть сбил 92-летнего жителя Туапсинского района. Машинист подавал неоднократные звуковые сигналы, однако мужчина не отреагировал. От полученных травм пострадавший скончался на месте.