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13:35 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Ростовской ветклинике из питона извлекли футболку

В Ростове ветврачи извлекли вещь из желудка рептилии, и спасли ей жизнь.

Этим интересным случаем поделилась с DonDay.ru врач-герпетолог Анастасия Савченко.

Когда в клинику поступил питон, проглотивший элемент гардероба, ему сразу же сделали рентген. Снимки направили Анастасии. По этим результатам она приняла решение, что извлечь инородное тело можно с помощью эндоскопа.

На время процедуры рептилию усыпили газовым наркозом. Передавали препарат в трахею с помощью инкубационной трубки. Футболку извлекли с помощью эндоскопа через рот.

— Таким образом удалось сохранить змею в целости, не прибегая к полостной операции и нарушению целостности стенок ЖКТ, — отметила Анастасия Савченко.

После всех манипуляций рептилия оправилась домой, но еще несколько недель была под наблюдением врачей.

Как рассказал сам доктор, элемент гардероба попал в желудок питона во время обеда. Владелец экзотического домашнего животного оставил мышь на футболке. Вероятно, вещь пропахла грызуном, и рептилия съела все целиком. Когда мужчина понял, что произошло, он пытался самостоятельно помочь своему питомцу.

Но все-таки пришлось обраться к специалистам. Он нашел контакт ветеринара. В этот момент Анастасия находилась за границей и никак не могла помочь питону лично. Поэтому доктор направила мужчину к коллегам в ветклинику «Центр».

— Несмотря на то, что до Ростова владельцу необходимо было ехать 300 километров, при первой же возможности он отвез рептилию в клинику согласно рекомендованному мною плану действий, — поделилась врач-герпетолог.

Сейчас питону ничего не угрожает он вернулся к своему обычному образу жизни.

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