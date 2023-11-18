ВСУ сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 — город Донецк (Петровский район): сброшен боеприпас с БПЛА», — говорится в сообщении.
Кроме того, украинские войска в 14.40 выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.