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17:19 (мск), источник: Клопс.ru

В Зеленоградском районе легковушка врезалась в дерево, один человек погиб, трое получили травмы

ДТП произошло в субботу, 18 ноября.

Источник: ГУ МВД

В Зеленоградском районе автомобиль врезался в дерево, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

ДТП произошло днём в субботу, 18 ноября, вблизи посёлка Красноторовка. По предварительным данным, водитель Audi не справился с управлением. Один человек погиб, трое получили травмы, в том числе несовершеннолетний. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС, СМП.

Обновлено в 16:16.

По данным МЧС региона, пассажирка погибла на месте происшествия, травмы получили двое других пассажиров и водитель.

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