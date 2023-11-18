17:19 (мск), источник: Клопс.ru
В Зеленоградском районе легковушка врезалась в дерево, один человек погиб, трое получили травмы
ДТП произошло в субботу, 18 ноября.
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В Зеленоградском районе автомобиль врезался в дерево, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
ДТП произошло днём в субботу, 18 ноября, вблизи посёлка Красноторовка. По предварительным данным, водитель Audi не справился с управлением. Один человек погиб, трое получили травмы, в том числе несовершеннолетний. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС, СМП.
Обновлено в 16:16.
По данным МЧС региона, пассажирка погибла на месте происшествия, травмы получили двое других пассажиров и водитель.