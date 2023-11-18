Беременные продолжат обучение: сайт ростовского университета подвергся кибератаке

Ранее телеграм-канал BAZA сообщал, что на сайте университета появилась новость, якобы беременные девушки не будут продолжать обучаться в университете: им выдадут дипломы без экзаменов. В тексте говорилось о том, что такие меры приняты для поддержания семейных ценностей.
В ЮФУ рассказали, что на сайт и личные аккаунты директора института Андрея Бедрика была совершена кибератака. Опубликованная информация не соответствует действительности.
«Руководство университета уже приняло все меры по восстановлению безопасности сайта Института социологии и регионоведения ЮФУ и личных аккаунтов директора данного структурного подразделения, и выясняет обстоятельства случившегося для предотвращения подобных ситуаций в будущем», — рассказали в университете.