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18:12 (мск), источник: Don24.ru

Беременные продолжат обучение: сайт ростовского университета подвергся кибератаке

Ростовская область, 18 ноября 2023. DON24.RU.Сайт института социологии и регионоведения Южного федерального университета подвергся кибератаке. Об этом сообщили в пресс-центре учебного заведения.

Источник: Don24.ru

Ранее телеграм-канал BAZA сообщал, что на сайте университета появилась новость, якобы беременные девушки не будут продолжать обучаться в университете: им выдадут дипломы без экзаменов. В тексте говорилось о том, что такие меры приняты для поддержания семейных ценностей.

В ЮФУ рассказали, что на сайт и личные аккаунты директора института Андрея Бедрика была совершена кибератака. Опубликованная информация не соответствует действительности.

«Руководство университета уже приняло все меры по восстановлению безопасности сайта Института социологии и регионоведения ЮФУ и личных аккаунтов директора данного структурного подразделения, и выясняет обстоятельства случившегося для предотвращения подобных ситуаций в будущем», — рассказали в университете.

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