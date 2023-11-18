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Палестино-израильский конфликт
18:13 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Шахтах жестоко убили девушку-следователя

В поселке Мирном 23-летней пострадавшей нанесли множество ножевых ранений, от чего та скончалась.

Трагедия произошла в ночь на 18 ноября.

Молодая шахтинка работала следователем в СИЗО № 4. Как сообщает собственный источник КВУ, на девушку напал неизвестный и нанес множество ран, не совместимых с жизнью.

Пока правоохранители не дают никаких комментариев. Информация об убийстве уточняется.

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 В Шахтах жестоко убили девушку-следователя
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