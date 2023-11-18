18:13 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Шахтах жестоко убили девушку-следователя
В поселке Мирном 23-летней пострадавшей нанесли множество ножевых ранений, от чего та скончалась.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Трагедия произошла в ночь на 18 ноября.
Молодая шахтинка работала следователем в СИЗО № 4. Как сообщает собственный источник КВУ, на девушку напал неизвестный и нанес множество ран, не совместимых с жизнью.
Пока правоохранители не дают никаких комментариев. Информация об убийстве уточняется.