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13:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителей Кубани предупредили о мошенничестве под предлогом соцопросов

Мошенники обманывают кубанцев проведением соцопросов.

Источник: Комсомольская правда

Кубанцев предупредили о новой схеме мошенничества. Жителей региона обманывают под предлогом проведения соцпроса.

«В ходе фейковых социологических исследований преступники из простой беседы получают возможность составить психологический портрет своей потенциальной жертвы, чтобы подобрать способы манипулирования ею», — рассказали в региональном управлении МВД.

В полиции рассказали о том, на что обратить внимание в диалоге. Если собеседник начинает разговор на личные темы, запрашивает персональные данные, сведения банковской карты, необходимо завершить диалог.

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