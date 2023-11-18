19:33 (мск), источник: РБК

Губернатор сообщил об обстреле деревни Грудская в Брянской области

Украинские военные обстреляли деревню Грудская в Севском районе, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«В результате обстрела нарушено электроснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона.

Утром 18 ноября Богомаз рассказал о сбитом силами ПВО беспилотнике над Унечским районом Брянской области. Позже Минобороны сообщило, что атака дрона в региона была пресечена «сегодня ночью», не уточнив точное время.

В прошлый раз Брянская область подверглась атаке со стороны Украины 14 ноября. Тогда там сбили беспилотник. В ту же ночь силами ПВО также были сбиты дроны в Московской, Тамбовской и Орловской областях. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что беспилотник был сбит на северо-западе региона, повреждений объектов инфраструктуры зафиксировано не было, никто не пострадал.

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