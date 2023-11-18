19:45 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews
В Астане из-за штормового ветра на женщину упал забор
Сильный ветер снёс забор возле торгового центра Mega SilkWay в столице. В результате пострадала пожилая женщина, передаёт BaigeNews.kz.
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Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.
Как сообщили в пресс-службе акимата Есильского района Астаны, пострадавшую с травмами госпитализировали во вторую городскую многопрофильную больницу.
В ведомстве посоветовали астанчанам осторожнее проходить вблизи рекламных конструкций, афиш, а по возможности — оставаться дома.
Ранее не выходить без особой надобности на улицу рекомендовали столичные спасатели. Из-за непогоды загородные трассы закрыты в трёх регионах страны.
По прогнозам «Казгидромета» завтра в Астане ожидается снег, гололёд, сильный ветер и метель. Кроме того, ночью обещают резкое понижение температуры воздуха до 5−7 градусов мороза.